ÉLISABETH BORNE NOMMÉE PREMIÈRE MINISTRE FRANÇAISE

information fournie par France 24 • 16/05/2022 à 20:52

Depuis ce lundi 16 mai, la France a une nouvelle Première ministre : Elisabeth Borne. Cela faisait plus de 30 ans qu'une femme n'avait pas été nommée à ce poste, depuis Edith Cresson entre 1991 et 1992. Une aventure politique qui ne s'était d'ailleurs pas bien terminée pour cette dernière. Cette passation du pouvoir - entre Jean Castex, qui a démissionné dans l'après-midi, et l'ancienne ministre du Travail - est donc le premier acte de politique intérieure du second mandat d'Emmanuel Macron.