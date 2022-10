information fournie par France 24 • 25/10/2022 à 17:14

Le Sommet mondial des Maires s’est tenu du 19 au 22 octobre 2022 à Buenos Aires en Argentine. Les maires du C40 se sont engagés à prendre des mesures pour l’urgence climatique. Anne Hidalgo, maire de Paris et invitée de France 24 y a participé. Selon la maire de Paris, "il faut qu’il y ait un dialogue nourri, fort, puissant et respectueux entre l’Etat et les collectivités pour que l’on puisse engager les financements". Explications.