information fournie par France 24 • 04/11/2024 à 07:57

A la Une de la presse, ce lundi 4 novembre, l’attente et l’inquiétude des médias occidentaux avant la présidentielle aux Etats-Unis, où le match entre Donald Trump et Kamala Harris semble toujours aussi incertain. La colère des victimes des inondations en Espagne,. Le début aujourd’hui du procès, à Paris, de huit adultes accusés d’avoir contribué à la campagne de haine contre Samuel Paty, assassiné en octobre 2020. Et l’extraordinaire geste de défit d’une étudiante iranienne.