Élection présidentielle 2022 : une victoire de Marine Le Pen est-elle possible ?

France 24 • 21/04/2021 à 13:50

Au fil des études et des sondages sur les intentions de vote à l'élection présidentielle, le front républicain s'érode. En 2017, les électeurs s'étaient reportés massivement sur Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen au second tour. L'année prochaine, si le même duel se reproduisait, le président sortant ne bénéficerait, semble-t-il, plus d'un soutien comparable. La stratégie de "dédiabolisation" de Marine Le Pen fonctionne-t-elle ? Roselyne Febvre en parle avec Bruno Jeudy et Laetitia Krupa.