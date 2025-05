Égypte : le défi de la surpopulation, à l’heure de la raréfaction de l'eau et des terres cultivables

information fournie par France 24 • 23/05/2025 à 12:20

Pays le plus peuplé du monde arabe, l'Egypte fait face à un ultimatum : celui de la raréfaction de ses ressources. Comment nourrir 113 millions d'habitants, alors que l'eau et les terres cultivables pourraient venir à manquer ? Le Nil, seule ressource en eau dont dispose le pays, est en stress hydrique. L’Etat a décidé d’aller à la conquête des nappes phréatiques dans l’immensité du Sahara et incite les familles à faire moins d’enfants. Mais ces solutions semblent limitées. Reportage de nos correspondants, Edouard Dropsy et Mathilde Delvigne.