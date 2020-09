Égypte : 50 ans après son décès, retour sur le parcours du président Nasser, personnage hors norme

France 24 • 29/09/2020 à 18:09

Un demi-siècle après sa disparition, Gamal Abdel Nasser est toujours présent dans les mémoires en Égypte. Bien plus qu'un émancipateur du pouvoir britannique, il était devenu le leader d'un monde arabe opprimé, et le nassérisme a profondément marqué la région. Considéré comme l'un des grands dirigeants du XXe siècle, Nasser est aussi celui qui a institué un régime militaire, toujours en place en Égypte. Retour sur la vie de ce personnage hors norme, adulé par certains et critiqué par d'autres, avec nos correspondants sur place, Claire Williot et Edouard Dropsy.