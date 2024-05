information fournie par France 24 • 21/05/2024 à 10:51

Depuis l’adoption en janvier 2023 d’une directive européenne, les entreprises de l’UE doivent être plus transparentes sur l’impact environnemental et social de leurs activités, et ce cadre législatif s’ajoute à une récente directive portant sur leur responsabilité en matière de droits humains. En bref, les entreprises vont être passées au scanner... Explications avec Alexis Gazzo, associé chez Ernst & Young, il est chargé des questions de changement climatique et développement durable.