information fournie par France 24 • 05/10/2023 à 16:26

Depuis le mois d'août, dans le nord du Mali, les combats ont repris entre l'armée et les anciens rebelles indépendantistes. L'accord de paix signé à Alger en 2015, qui visait à instaurer une paix durable, semble de plus en plus compromis. Regardez notre édition spéciale.