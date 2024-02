information fournie par France 24 • 29/02/2024 à 13:15

Nous revenons sur le deuxième volet de la saga cinématographique "Dune", réalisée par le québécois Denis Villeneuve. Il s’agit d’une adaptation de la seconde moitié du roman Dune de Frank Herbert, publié en 1965 et profondément visionnaire à plus d'un titre. Cet opus narre l'ascension au pouvoir du jeune Paul Atréides incarné par Timothée Chalamet et sa vengeance sur les Harkonnen. Jennifer Ben Brahim est allée à la rencontre de l’équipe du film et de son casting cinq étoiles.