Droit à l'avortement aux États-Unis : comment les femmes contournent les interdictions

information fournie par France 24 • 28/09/2023 à 10:59

À l'occasion de la Journée internationale de l'avortement sécurisé ce jeudi 28 septembre, nous vous proposons un reportage sur l'accès aux soins des Américaines, alors que l’avortement est devenu illégal dans quatorze Etats. Un an et demi après la décision de la Cour Suprême, comment les femmes font-elles désormais pour avorter?... Des citoyennes s’organisent pour les aider et rêvent de rétablir l’accès à l’IVG dans leur Etat. Fanny Chauvin est partie à leur rencontre.