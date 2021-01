Donald Trump, "le forcené de la Maison-Blanche"

France 24 • 05/01/2021 à 08:02

A la Une de la presse, ce mardi 5 janvier, l'indignation face aux ultimes tentatives de Donald Trump pour tenter d'inverser le résultat de la présidentielle américaine. Le rapprochement du Qatar et de l'Arabie saoudite, après plus de trois ans de brouille. Le refus de la justice anglaise d'extrader Julien Assange vers les Etats-Unis. Un jeune internaute algérien condamné à trois ans de prison ferme. Le retour du confinement total en Angleterre et en Ecosse. Et une affaire d'inceste présumé dans les hautes sphères médiatico-poliques françaises.