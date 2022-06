Djihadistes : menace sur le Sahel

information fournie par France 24 • 07/06/2022 à 20:56

La vague djihadiste continue de s'abattre sur le Sahel. La zone "des 3 frontières", entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, est en proie à des actions sanglantes perpétrées par des mouvements djihadistes tels que Al-Qaïda et le groupe État islamique. Face à cette menace, les forces maliennes ont lancé une offensive à leur encontre dans le but de reprendre une ville frontalière du Niger. La junte malienne, à la tête du pays, s'est donnée jusqu'à mars 2024 pour rendre le pouvoir aux civils.