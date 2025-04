information fournie par France 24 • 25/04/2025 à 13:42

Un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé le Népal, le 25 avril 2015, tuant près de 9 000 personnes et détruisant des maisons et des sites patrimoniaux dans tout le pays. Ce séisme a aussi déclenché des avalanches sur l'Everest, coûtant la vie à 22 randonneurs. Dix ans plus tard, le pays est toujours en reconstruction, avec de nouvelles solutions pour protéger les vies en cas de future catastrophe naturelle. Reportage de Navodita Kumari et Nabeel Ahmed.