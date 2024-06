information fournie par France 24 • 11/06/2024 à 11:27

En décidant contre toute attente de dissoudre l'Assemblée Nationale en réponse à la défaite de son camp aux élections européennes, Emmanuel Macron prend le risque d'ouvrir les portes du pouvoir en France au Rassemblement National. Un pays de plus en Europe prêt à succomber à la vague populiste ? On va plus loin avec Alban Mikoczy et Gauthier Rybinski.