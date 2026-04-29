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Disparition de Manon Relandeau: "montée en puissance" des moyens pour sa recherche

information fournie par AFP Video 29/04/2026 à 15:38

Survol d'hélicoptère, groupes cynophiles, recherche par drones... Le lieutenant colonel Gonzague Caffart, commandant de la compagnie de gendarmerie de Nantes, détaille lors d'un point presse la "montée en puissance" des moyens utilisés pour la recherche de Manon Relandeau, jeune mère de famille de la région nantaise disparue il y a un mois et qui pourrait avoir été tuée.

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