Survol d'hélicoptère, groupes cynophiles, recherche par drones... Le lieutenant colonel Gonzague Caffart, commandant de la compagnie de gendarmerie de Nantes, détaille lors d'un point presse la "montée en puissance" des moyens utilisés pour la recherche de Manon Relandeau, jeune mère de famille de la région nantaise disparue il y a un mois et qui pourrait avoir été tuée.
Disparition de Manon Relandeau: "montée en puissance" des moyens pour sa recherche
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro