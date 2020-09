France 24 • 16/09/2020 à 18:11

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a brossé mercredi 16 septembre dans son discours annuel sur l'état de l'Union un tableau sans éclat de l'Europe, confronté à la crise du coronavirus et à la pire récession de son histoire, mais elle s'est aussi voulue rassurante en fixant de nouveaux objectifs ambitieux pour le bloc soit plus solide et plus uni face aux prochaines crises.