information fournie par France 24 • 18/10/2023 à 14:47

Au programme de ce numéro 100% cinéma de "A l'Affiche !" présenté par Louise Dupont et Thomas Baurez, plongée dans l’Amérique des années 1920 avec Leonardo Di Caprio et Robert de Niro, réunis devant la caméra de Martin Scorsese pour "Killers of the flower moon". Aussi, le retour du duo Toledano-Nakache avec "Une année difficile" et un hommage à Terry Gilliam au Festival Lyon Lumières.