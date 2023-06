information fournie par France 24 • 22/06/2023 à 09:34

Paris accueille une cinquantaine de chefs d'état et des décideurs du monde entier pour voir trouver les moyens de financer la lutte contre le changement climatique dans des régions qui peinent déjà à réduire les inégalités de revenus et la pauvreté. On va plus loin avec Zyad Limam, Gauthier Rybinski et Sarah Sakho à Dakar.