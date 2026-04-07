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Détournement de fonds publics: Patrick Balkany de retour au tribunal de Nanterre

information fournie par AFP Video 07/04/2026 à 11:39

Privé de ses mandats et lourdement désavoué dans les urnes, l'ancien maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany arrive au tribunal correctionnel de Nanterre avec son avocat Me Robin Binsard, alors qu'il comparaît dans deux affaires distinctes de détournements de fonds publics.

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1 commentaire

  • 11:54

    Comment cet individu peut il se présenter libre pour une énième affaire de détournement !

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