Privé de ses mandats et lourdement désavoué dans les urnes, l'ancien maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany arrive au tribunal correctionnel de Nanterre avec son avocat Me Robin Binsard, alors qu'il comparaît dans deux affaires distinctes de détournements de fonds publics.
Détournement de fonds publics: Patrick Balkany de retour au tribunal de Nanterre
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro