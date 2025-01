Désinformation et ingérence dans les élections allemandes : Elon Musk déstabilise l’Europe

information fournie par France 24 • 17/01/2025 à 14:37

Un homme déstabilise l’Europe en ce début d’année 2025 : le milliardaire Elon Musk, patron du réseau social X et homme fort du gouvernement de Donald Trump qui entre en fonction le 20 Janvier. En effet, le magnat a décidé de soutenir haut et fort dans les élections allemandes du 23 février le parti d’extrême droite AfD, ce qui pose des problèmes d’ingérence et de démocratie. Il soutient globalement toute l'extrême droite européenne, à commencer par le Hongrois pro-russe Viktor Orban et l’Italienne Giorgia Meloni, avec qui il s'apprête à passer un contrat de cybersécurité à plus d'un milliard d'euros avec SpaceX. L’Union européenne reproche en outre à Elon Musk de participer à la propagation de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux.