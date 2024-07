information fournie par France 24 • 15/07/2024 à 12:31

Depuis la création des Jeux olympiques modernes en 1896, la compétition pour être sélectionné pour accueillir la compétition est féroce. Les villes hôtes rivalisent d'inventivité et de moyens pour se démarquer et attirer sportifs et spectateurs du monde entier. Nous vous proposons cette semaine une série spéciale sur les villes hôtes des Jeux, de Los Angeles à Pékin, en passant par Athènes, Barcelone ou encore Munich pour ce premier épisode.