information fournie par France 24 • 28/06/2024 à 17:28

Rien ne se perd, tout se recycle. En Bretagne, une petite entreprise leur donne une seconde vie. Chaque année en France, 40 000 tonnes de coquilles d'œufs sortent des industries agroalimentaires et une grande partie part à la poubelle. Cette petite société récupère et transforme non seulement les coquilles mais aussi la petite membrane des œufs à des fins surprenantes.