Des récoltes à foison, sauf en France

information fournie par France 24 • 22/08/2024 à 11:14

Questions récoltes de céréales, le monde sourit, la France grimace. 2024 semble être un bon cru mondial, avec des prévisions record de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) qui annoncent plus de 2 850 millions de tonnes, un chiffre encore meilleur que l'année dernière. En revanche, c’est une année très moyenne pour la France qui peine à atteindre les 26 millions de tonnes de blé. Alors, la sécurité alimentaire mondiale est-elle assurée ? Des réponses avec Matthieu Brun, directeur scientifique de la Fondation FARM et chercheur associé à Sciences Po Bordeaux.