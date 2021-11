information fournie par France 24 • 12/11/2021 à 12:26

Un peu plus de 800 entreprises exposent ce week-end au salon du "Made in France", à Paris. Un nouveau logo du "Fabriqué en France" a été lancé jeudi à cette occasion pour mieux informer les consommateurs sur les origines des produits. Exemple de ce "Made in France" dans le Jura.