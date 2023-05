information fournie par France 24 • 19/05/2023 à 11:49

Pas un territoire n’échappe à la contamination. Des microplastiques ont infiltré les sols agricoles et donc potentiellement ce que nous mangeons. Depuis peu, aux Pays-Bas, des chercheurs étudient l’ampleur du phénomène. Et pour l’instant, ils ont plus de questions que de réponses.