information fournie par France 24 • 20/12/2023 à 15:40

C’est un mal qui touche plus de 80 % des femmes enceintes. Les nausées de grossesse ont longtemps été considérées comme "un mal pour un bien" et aujourd'hui, il n'y a toujours pas de traitement réellement efficace pour s’en débarrasser. Mais des chercheurs américains viennent d’identifier la cause de ce trouble : l'hormone GDF-15.