information fournie par France 24 • 25/10/2024 à 17:08

Les tortues marines ont côtoyé les dinosaures et surmonté toutes les crises climatologiques. Présentes dans tous les océans du monde à l'exception de l’Arctique, elles vivent habituellement dans les eaux tropicales et subtropicales. Mais depuis 2006, la tortue caouanne vient pondre dans le sud de la France. Un phénomène inédit lié à la hausse des températures sur terre et en mer.