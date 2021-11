Des bijoux en diamant de la reine Marie-Antoinette aux enchères

information fournie par France 24 • 05/11/2021 à 11:13

Un bracelet en diamant, une broche en saphir et des boucles d'oreilles assorties ayant autrefois appartenu à la reine Marie-Antoinette figurent parmi les objets mis à la vente chez Christie's la semaine prochaine à Genève. Ils sont estimés entre deux et quatre millions de dollars. A diamond bracelet that once belonged to France’s Marie Antoinette and a sapphire-and-diamond brooch with matching ear clips that once dangled from a Russian grand duchess are among the featured items in auctions of jewelry and other collectibles next week in Geneva.