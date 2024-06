Derrière l'image : retour de terrain en Iran, les funérailles d'Ebrahim Raïssi

information fournie par France 24 • 03/06/2024 à 15:10

Le 19 mai dernier, le président iranien Ebrahim Raïssi et son ministre des Affaires étrangères sont morts dans un accident d'hélicoptère dans le nord-ouest de l'Iran. Quelques jours plus tard, le 23 mai, notre envoyé spécial Julien Sauvaget couvrait les funérailles du président iranien à Machhad, sa ville natale. Depuis, l'Iran est dans une période d'incertitude politique, au moment où la région est secouée par la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas palestinien, un allié de la République islamique.