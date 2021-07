France 24 • 16/07/2021 à 11:51

Rendez-vous avec le rappeur Demon One du groupe Intouchables et Mafia K'1 Fry, qui revient après de longues années de silence avec un nouvel album : "Demonstrada 2.0".

Retour sur son parcours de survivant, ses victoires et déceptions. Et pour cet épisode, Féfe offre une vidéo surprise.