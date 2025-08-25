Des images montrent des dégâts dans une installation de stockage de carburant à Sanaa suite à des frappes israéliennes. L'armée de l'air israélienne a bombardé dimanche des sites des rebelles houthis à Sanaa, faisant six morts et 86 blessés, une semaine après des raids similaires sur la capitale yéménite, ont indiqué les insurgés pro-iraniens. IMAGES
Dégâts dans un entrepôt de carburant à Sanaa suite à des frappes israéliennes
