Découvrez les perspectives 2022 d’AMUNDI

information fournie par Partenaire • 20/01/2022 à 09:35

Soutenus par le retour à des niveaux d'activité d'avant-crise et par la remontée très marquée des profits des entreprises, les indices boursiers ont globalement navigué sur leurs plus hauts historiques en 2021. Si les prévisions de croissance pour 2022 restent plutôt optimistes, l'épidémie de covid-19, l'inflation, la communication des banques centrales ou encore la Chine seront autant de points susceptibles de remettre en cause ce bel équilibre. Dans ces conditions, la prudence en matière d'investissement reste de mise. Analyse de Didier Borowski, Responsable Global Views.