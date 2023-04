Décision du conseil constitutionnel, tensions entre Pékin et Taïwan, Lula en Chine, Pentagon Leaks

information fournie par France 24 • 14/04/2023 à 20:01

Le conseil constitutionnel a rendu sa décision sur la conformité du texte de la réforme des retraites à la constitution et sur la demande de referendum d’initiative partagée déposée par la gauche. Lula a rencontré Xi Jinping pendant que les tensions entre la chine et Taiwan se multiplient avec les exercices militaires d'encerclement de Taiwan par la Chine. Jack Teixeira a été inculpé par la justice fédérale américaine pour l'une des plus grande fuite de documents confidentiels aux Etats-Unis.