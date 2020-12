Décès de Valéry Giscard d'Estaing : Le Président réformateur

France 24 • 03/12/2020 à 18:16

Plus jeune président de la Vème République lorsqu'il est élu en 1974, Valéry Giscard d'Estaing est mort ce mercredi à l'âge de 94 ans. Se voulait l'incarnation d'une modernité triomphante, issue du centre-droit libéral et démocrate-chrétien qui a bâti l'Europe d'après-guerre, il fait adopter de nombreuses réformes progressistes lors de son septennat. Son élection fait souffler un vent de liberté sur le pays, après les années De Gaulle et Pompidou. Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani en parlent avec leurs invités.