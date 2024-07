information fournie par France 24 • 04/07/2024 à 17:17

Roland Dumas, ministre et fidèle compagnon politique de François Mitterrand, mort mercredi 3 juillet à 101 ans, marqua les prétoires par ses plaidoiries de brillant avocat, les chancelleries par ses dons de négociateur roué et les salons par sa personnalité d'esthète et de séducteur.