Décès de la reine Elizabeth II : Quels liens entre la souveraine et le continent africain ?

information fournie par France 24 • 09/09/2022 à 22:57

C'est en Afrique que la monarque britannique devint Reine. Quels sont les liens qu'entretenait la reine Elizabeth II avec le continent africain ? Quel est le poids et la force du Commonwealth, dont une vingtaine de pays africains sont membres ? Nous recevons Virginie Roiron, maitresse de conférences en civilisation britannique à l'université de Strasbourg et spécialiste du Commonwealth, et Francis Kpatindé, journaliste spécialiste de politique, professeur à sciences po paris.