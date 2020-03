Décès d'Albert Uderzo, le dessinateur d'Astérix et Obélix, mort à l'âge de 92 ans

France 24 • 24/03/2020 à 14:26

Le père d'Astérix et Obélix, le dessinateur Albert Uderzo est décédé à l'âge de 92 ans d'une crise cardiaque, a annoncé mardi sa famille. Les amateurs de bande dessinée sont en deuil. Le célèbre dessinateur Albert Uderzo, créateur de la série Astérix et Obélix avec René Goscinny, est mort mardi 24 mars, à l'âge de 92 ans. "Albert Uderzo est mort dans son sommeil à son domicile à Neuilly d'une crise cardiaque sans lien avec le coronavirus. Il était très fatigué depuis plusieurs semaines", a indiqué son gendre Bernard de Choisy auprès de l'AFP. Le décès du dessinateur a été confirmé par Aymar du Chatenet, président de l'Institut René Goscinny, et son ancien éditeur, Dargaud.