De Riyad à Téhéran, unis face au conflit ?

information fournie par France 24 • 13/11/2023 à 20:14

À Gaza, la situation humanitaire est plus pressante que jamais. L'ONU prévient que les "opérations humanitaires cesseront sous 48 heures, car aucun carburant n'est autorisé à entrer à Gaza". Le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a appelé l'ONU et l'UE à "larguer de l'aide" sur la bande de Gaza pour soutenir les civils. Tsahal encercle le plus grand hôpital de Gaza. Au Nord d'Israël, la situation se dégrade. Le Hezbollah libanais a revendiqué des frappes ce dimanche et les échanges de tirs entre l'armée israélienne et des groupes armés au Liban sont presque quotidiens depuis des semaines.