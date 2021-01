De la Syrie à la mafia napolitaine : les dessous d'une saisie record d'amphétamines

France 24 • 13/01/2021 à 16:21

Le Focus nous emmène en Italie, où notre correspondante a enquêté sur la lutte contre le trafic de drogues venues de Syrie. Un phénomène nouveau, qui amène de nouveau défis pour les autorités. De plus en plus souvent, des amphétamines comme le Captagon sont saisies en Italie, mais aussi en Grèce, Égypte, Turquie et Roumanie. Ce trafic bénéficie à des organisations criminelles complexes, et permettrait notamment à la Camorra, la mafia napolitaine, de diversifier ses activités en les revendant au Moyen-Orient.