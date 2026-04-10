Des panaches de fumée s'élèvent au-dessus du sud du Liban, vus du côté israélien de la frontière. Le Pakistan doit accueillir les délégations iranienne et américaine pour des pourparlers au troisième jour du cessez-le-feu, même si la participation des Iraniens reste incertaine après des frappes israéliennes qui ont fait mercredi plus de 300 morts au Liban.
De la fumée s'élève du sud du Liban où les combats entre Israël et le Hezbollah continuent
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