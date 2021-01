De l'Afrique au Golfe persique, sur la route du trafic des animaux sauvages

France 24 • 22/01/2021 à 15:05

Aux Émirats arabes unis, la possession et le trafic d'animaux sauvages sont officiellement interdits depuis 2017. Pourtant , sur les réseaux sociaux, des ressortissants de la péninsule arabique, notamment des membres des familles royales, postent des vidéos les mettant en scène avec des lions, des tigres ou des guépards. Des symboles de prestige encore plus efficaces sur les réseaux que les voitures de luxe ou les selfies avec des stars. Nos reporters ont remonté la route de ce trafic jusqu'au Somaliland, dans la Corne de l'Afrique, où les autorités et les ONG luttent pour y mettre fin.