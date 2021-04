Dangereux et polluants, les paquebots bientôt interdits de séjour à Venise

France 24 • 21/04/2021 à 15:29

Le gouvernement italien a annoncé qu'il allait interdire aux grands navires de tourisme l'accès au centre-ville de Venise. Accusés d'être dangereux, de polluer et d'enlaidir le paysage, ces géants des mers devront bientôt accoster dans un port voisin, sur la terre ferme. Les autorités entendent préserver "un patrimoine culturel et historique qui appartient non seulement à l'Italie, mais au monde entier". Mais de nombreux secteurs craignent l'impact de cette décision sur le tourisme dans la Sérénissime, déjà très affecté par la pandémie de Covid-19. Reportage de notre correspondante en Italie, Natalia Mendoza.