Cyberespace : vers une guerre froide ?

France 24 • 18/06/2021 à 17:15

À l'issue de leur première rencontre, Vladimir Poutine et Joe Biden ont annoncé vouloir travailler de concert à plus de cybersécurité. Les présidents russe et américain vont-ils pouvoir collaborer sur ce front ? Ces dernières semaines, des agences et des entreprises américaines ont été la cible d'attaques majeures imputées à des pirates informatiques basés en Russie, sans compter les suspicions d'ingérence par le Kremlin dans les élections américaines. Que doit-on attendre de cette cyberdiplomatie ? Comment réguler la guerre numérique ?