C'est un sport de plein air pratiqué depuis plusieurs décennies en Bretagne, notamment près de Rennes : il s’agit du palet breton. Comme à la pétanque, on peut y jouer partout et le matériel nécessaire est simple : une planche en bois et des palets en fonte. Ces dernières années, les amateurs sont de plus en plus nombreux et les clubs fleurissent. Laura Mousset-Diallo et Théophile Vareille sont allés à la rencontre de passionnés, en Bretagne.