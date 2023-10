Cuba : quand les maisons ne tiennent plus debout

information fournie par France 24 • 05/10/2023 à 11:05

Cuba traverse en ce moment sa plus forte crise économique depuis 30 ans. L’île, dont le tourisme est la principale ressource, a été durement frappée par la pandémie de Covid-19, alors que l’embargo imposé par les États-Unis depuis 1962 continue d’asphyxier la population… et que l’État est en crise de liquidités. Les matières premières pour la construction sont particulièrement difficiles à trouver. Dans le centre historique de La Havane, d’après des chiffres officiels, 46 000 bâtiments courent le risque de s’effondrer, et les habitants n’ont souvent pas d’options de relogement. Reportage de nos envoyés spéciaux Laurence Cuvillier et Matthieu Comin.