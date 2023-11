information fournie par France 24 • 24/11/2023 à 11:26

Depuis le début de l’année, plus de 30 000 migrants - pour l’essentiel des Sénégalais - ont débarqué sur les îles Canaries, en Espagne. De son côté, la marine sénégalaise a intercepté plus de 9000 migrants depuis le mois de janvier, alors que les naufrages se multiplient. Si les raisons de ces départs ne sont pas clairement identifiées, rien ne semble pouvoir endiguer le mouvement. Reportage à Dakar et Saint-Louis de nos correspondants.