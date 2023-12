Crise migratoire aux États-Unis : le mur ne ralentit pas le flux des arrivées

information fournie par France 24 • 20/12/2023 à 13:11

Aux Etats-Unis, l’administration Biden a ordonné cet automne la reprise de la construction du mur à la frontière avec le Mexique, une volte-face surprenante en pleine campagne électorale. La Maison Blanche a aussi annoncé la reprise de vols directs d'expulsion vers le Venezuela pour les migrants en situation irrégulière. Mais ces mesures n'endiguent pas le flux des arrivées : plus de deux millions de personnes sont ainsi entrées dans le pays illégalement, et 800 personnes sont mortes à la frontière l’année dernière. Reportage de nos correspondants, Pierrick Leurent et Valérie Defert, à El Paso, au Texas, ville symbole de cette crise migratoire.