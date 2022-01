Crise France-Mali : le ministre des Affaires étrangères malien juge méprisantes les déclarations de Jean-Yves Le Drian

information fournie par France 24 • 28/01/2022 à 13:35

alors que la junte malienne a demandé avec insistance, lundi et mercredi, le retrait des forces danoises du Mali, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a dénoncé un comportement « irresponsable » du pouvoir malien et a averti qu'il allait falloir en « tirer des conséquences ». « Cette junte est illégitime et prend des mesures irresponsables », a-t-il déclaré alors que le Danemark a annoncé ce même jour le rapatriement de sa centaine de soldats déployés au Mali. Le ministre des Affaires étrangères malien à réagit sur les antennes de France 24.