Depuis le blocage du détroit d’Ormuz, par lequel transitent 60 % des besoins du pays en gaz naturel liquéfié (GNL), les Indiens peinent à se procurer des bonbonnes. Gauri Devi, une agricultrice indienne, utilise son réchaud alimenté par du biogaz issu de bouses de vache, un animal vénéré comme l'incarnation des divinités hindoues et symbole de la mère nourricière.
Crise énergétique: faute de gaz, des Indiens cuisinent à la bouse de vache sacrée
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