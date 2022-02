Crise en Ukraine : nouvelle impasse diplomatique lors du Conseil de sécurité de l'ONU

information fournie par France 24 • 18/02/2022 à 10:57

Jeudi 17 février, Joe Biden a affirmé que le risque d'invasion de l'Ukraine par la Russie reste "très élevé". De son côté, Moscou tente de rassurer. Le ministère russe des affaires étrangères déclare qu'"aucune invasion russe de l'Ukraine, qu'annoncent depuis l'automne dernier des responsables américains et leurs alliés, n'a lieu et n'est prévue". Une rencontre entre le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken et son homologue, Sergueï Lavrov, devrait se tenir la semaine prochaine.